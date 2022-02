Ucraina: Borghi (Pd), 'Salvini su Russia crea problemi a Draghi, fuori tempo e fuori fase' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Salvini sulla Russia sono fuori tempo e fuori fase, e rischiano solo di creare problemi all'azione importante del Presidente Draghi oltre che a offuscare l'immagine dell'Italia. In momenti delicati come questi, la solidarietà fra e con gli alleati è fuori discussione". Così Enrico Borghi del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le parole disullasono, e rischiano solo direall'azione importante del Presidenteoltre che a offuscare l'immagine dell'Italia. In momenti delicati come questi, la solidarietà fra e con gli alleati èdiscussione". Così Enricodel Pd su twitter.

Advertising

fredyguarducci : @borghi_claudio stamani in radio solo perché Salvini ha detto una cosa sacrosanta cioè che noi siamo quelli che ci… - Borghi_Tv : RT @Borghi_Tv: @LVDA_Acid Nottetempo, col favore delle tenebre, Bloomberg ha pubblicato la notizia dell'invasione dell'Ucraina da parte del… - Borghi_Tv : @LVDA_Acid Nottetempo, col favore delle tenebre, Bloomberg ha pubblicato la notizia dell'invasione dell'Ucraina da… - ross27767 : @filipponico1962 @borghi_claudio @GfveGianfra @qualunque14 @Barbara___2105 @LegaSalvini in Ucraina 100% vaccinati quindi - filipponico1962 : @borghi_claudio @GfveGianfra @qualunque14 @Barbara___2105 @LegaSalvini Alle prossime elezioni i NoVax non si ricord… -