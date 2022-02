“Truffa in concorso”, tre persone denunciate dai carabinieri di Castelfranci (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno denunciato in stato di libertà tre persone per “Truffa in concorso”. Si tratta di una donna e due uomini della provincia di Napoli, di età compresa tra i 20 e i 35 anni. L’attività d’indagine condotta dai carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico dei predetti che erano riusciti a farsi accreditare del denaro sulla loro carta prepagata. Spesso accade di ricevere strani SMS o e-mail con richiesta di comunicare i propri dati, per favorire una pseudo verifica in atto da parte della Banca o dalle Poste. Questa tipologia di e-mail è detta “Phishing”, termine che tradotto in italiano vuol dire letteralmente “pescare” ed è quello che i Truffatori tentano di fare per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Idella Stazione dihanno denunciato in stato di libertà treper “in”. Si tratta di una donna e due uomini della provincia di Napoli, di età compresa tra i 20 e i 35 anni. L’attività d’indagine condotta daiha consentito di acquisire elementi a carico dei predetti che erano riusciti a farsi accreditare del denaro sulla loro carta prepagata. Spesso accade di ricevere strani SMS o e-mail con richiesta di comunicare i propri dati, per favorire una pseudo verifica in atto da parte della Banca o dalle Poste. Questa tipologia di e-mail è detta “Phishing”, termine che tradotto in italiano vuol dire letteralmente “pescare” ed è quello che itori tentano di fare per ...

Ultime Notizie dalla rete : Truffa concorso Truffa: processo a Marsala per un cassiere e un direttore di banca Un cassiere e un direttore di banca (filiale Banca Nuova di Campobello di Mazara) sono sotto processo, in Tribunale, a Marsala, con l'accusa di truffa continuata in concorso in danno di alcuni correntisti. Questi ultimi, infatti, hanno denunciato ammanchi dai loro conti, affermando che i prelievi di denaro contante che risultavano sulla carta ...

Campobello di Mazara, ammanchi nei conti: a processo direttore e cassiere di banca Un direttore e un cassiere di banca sono sotto processo, in Tribunale, a Marsala, con l'accusa di truffa continuata in concorso in danno alcuni correntisti. Questi ultimi, infatti, hanno denunciato ammanchi dai loro conti, affermando che i prelievi di denaro contante che risultavano sulla carta ...

PHISHING A CASTELFRANCI, 3 PERSONE DENUNCIATE PER TRUFFA IN CONCORSO DAI CARABINIERI - Prima Tivvù Castelfranci, truffa: denunciate tre persone del Napoletano I Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno denunciato in stato di libertà tre persone del Napoletano per “truffa in concorso”. Tutte e tre le persone hanno età compresa tra i 20 e 35 anni. I ...

Castelfranci, truffa in concorso: tre denunce Castelfranci, truffa in concorso: tre denunce. Nei guai una donna e due uomini della provincia di Napoli, di età compresa tra i 20 e i 35 anni. In campo i carabinieri della locale stazione. I tre ...

