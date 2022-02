Sconfitta in casa della capolista per Avimecc Volley (Di lunedì 7 febbraio 2022) Modica – Non riesce l’impresa agli uomini di Modica in questa Domenica che li vedeva impegnati a Lecce contro l’Aurispa Libellula Lecce, una formazione costruita per stare ai vertici di questo girone e puntare alla promozione in questa stagione. Il 3-0 finale è maturato in una gara combattuta, specie nel primo set, con Chillemi e compagni che provano a dare la scossa ma devono arrendersi alle qualità avversarie. La gara inizia con un sostanziale equilibrio, che vede sempre avanti gli uomini di casa ma senza allungare mai troppo sull’avversario. I colpi di casaro e Martinez regalano spettacolo al palazzetto e la gara si porta sempre più sull’equilibrio fino al 16-15. Le battute finali lasciano presagire un set che si chiude ai vantaggi, ma i padroni di casa ingranano la marcia e chiudono sul 25-23. Il secondo set sembra avere lo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Modica – Non riesce l’impresa agli uomini di Modica in questa Domenica che li vedeva impegnati a Lecce contro l’Aurispa Libellula Lecce, una formazione costruita per stare ai vertici di questo girone e puntare alla promozione in questa stagione. Il 3-0 finale è maturato in una gara combattuta, specie nel primo set, con Chillemi e compagni che provano a dare la scossa ma devono arrendersi alle qualità avversarie. La gara inizia con un sostanziale equilibrio, che vede sempre avanti gli uomini dima senza allungare mai troppo sull’avversario. I colpi diro e Martinez regalano spettacolo al palazzetto e la gara si porta sempre più sull’equilibrio fino al 16-15. Le battute finali lasciano presagire un set che si chiude ai vantaggi, ma i padroni diingranano la marcia e chiudono sul 25-23. Il secondo set sembra avere lo ...

