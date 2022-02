Pizzette super | prova questa meraviglia d’impasto e farcisci come vuoi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi voglio proporti dellediverse dal solito. Questedi verdure sono golose e morbidissime. Realizzarle e molto semplici e in una manciata di minuti potrai portare a tavola una ricetta che sbalordirà i tuoi ospiti. Gli ingredienti utili per cucinaresquisitezza sono: Per l’impasto 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 1 cucchiaino di zucchero 100 ml di latte tiepido 1 cucchiaino di sale 400 gr di farina 00 100 ml di acqua tiepida 7 gr di lievito secco 1 uovo Per il condimento Formaggio edamer Salsa di pomodoro 1 peperone rosso e verde Olive nere Pepe nero 1 cipolla Mozzarella (preferibile filone per pizze) Sale Procedimento In una ciotola capiente versiamo l’acqua e il latte fatti precedentemente intiepidire. Successivamente aggiungiamo il lievito secco, lo zucchero e mescoliamo con una frusta a mano. ...