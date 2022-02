Pechino 2022, Arianna Fontana scrive la storia: l’oro in Cina la porta a 10 medaglie olimpiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Medaglia d’oro con record eguagliato: 10 complessive olimpiche conquistate in carriera, come un’altra leggenda, la fondista Stefania Belmondo. La protagonista di questa bella storia di sport è Arianna Fontana, la disciplina è lo short track – pattinaggio – sulla distanza dei 500 metri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. ? ARY COME STEFI ? Con l’oro di #Beijing2022 Arianna #Fontana aggancia Stefania #Belmondo a quota 1?0? medaglie olimpiche e diventa assieme all’ex fondista, l’azzurra più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici (Estivi compresi). ??#ItaliaTeam @AryFonta pic.twitter.com/XYEeGjtgll — CONI (@Coninews) February 7, 2022 Tra i primi a congratularsi è ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Medaglia d’oro con record eguagliato: 10 complessiveconquistate in carriera, come un’altra leggenda, la fondista Stefania Belmondo. La protagonista di questa belladi sport è, la disciplina è lo short track – pattinaggio – sulla distanza dei 500 metri alle Olimpiadi invernali di. ? ARY COME STEFI ? Condi #Beijingaggancia Stefania #Belmondo a quota 1?0?e diventa assieme all’ex fondista, l’azzurra più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici (Estivi compresi). ??#ItaliaTeam @AryFonta pic.twitter.com/XYEeGjtgll — CONI (@Coninews) February 7,Tra i primi a congratularsi è ...

