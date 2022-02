“Non sei nessuno”: Tina Cipollari diventa una iena, volano stracci a Uomini e Donne (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuovo accesissimo scontro nello studio del dating show di Uomini e Donne: volano accuse pesantissime tra due protagoniste Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Un nuova puntata scoppiettante di Uomini e Donne è andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. In studio sono ancora una volta volate accuse molto pesanti soprattutto tra l’opinionista Tina Cipollari ed Elena, una delle dame del parterre femminile. La nota collaboratrice di Maria De Filippi ha avuto da ridire sull’attacco della dama nei confronti di uno dei cavalieri che, dopo alcuni tentennamenti, ha deciso poi di restare in studio. Le sue parole hanno scatenato l’ira della Cipollari che a sua volta si è lasciata andare ad accuse pesantissime contro ... Leggi su specialmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuovo accesissimo scontro nello studio del dating show diaccuse pesantissime tra due protagoniste Lo studio di(screenshot Witty)Un nuova puntata scoppiettante diè andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. In studio sono ancora una volta volate accuse molto pesanti soprattutto tra l’opinionistaed Elena, una delle dame del parterre femminile. La nota collaboratrice di Maria De Filippi ha avuto da ridire sull’attacco della dama nei confronti di uno dei cavalieri che, dopo alcuni tentennamenti, ha deciso poi di restare in studio. Le sue parole hanno scatenato l’ira dellache a sua volta si è lasciata andare ad accuse pesantissime contro ...

