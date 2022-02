Maltrattamenti dal marito per anni ma il Giudice non lo allontana da casa: l’incubo di una donna (Di lunedì 7 febbraio 2022) Aveva presentato una prima denuncia per Maltrattamenti nel lontano 2016, ma gli atti si sono ripetuti recentemente. Per questo motivo una donna di Sermoneta ha denunciato nuovamente il marito, responsabile di Maltrattamenti contro i familiari e conviventi. L’uomo un un primo momento non è stato allontanato dal Giudice competente, così la vittima ha ricorso al Tribunale del Riesame di Roma, ottenendo così, finalmente, il pieno riconoscimento della situazione e di conseguenza l’allontanamento del marito. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Aveva presentato una prima denuncia pernel lontano 2016, ma gli atti si sono ripetuti recentemente. Per questo motivo unadi Sermoneta ha denunciato nuovamente il, responsabile dicontro i familiari e conviventi. L’uomo un un primo momento non è statoto dalcompetente, così la vittima ha ricorso al Tribunale del Riesame di Roma, ottenendo così, finalmente, il pieno riconoscimento della situazione e di conseguenza l’mento del. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Maltrattamenti dal marito per anni ma il Giudice non lo allontana da casa: l’incubo di una donna - littledominiksx : @just_ludo questo fa di te un ballerino professionale. lui non lo è, e si vede. anche perché qua non parliamo di ma… - Stefania_1972 : @SimoNetOnTheNet Purtroppo ti devo contraddire, tempo fa ha picchiato 2 agenti che erano andati a casa sua in segui… - stefymigliori : RT @marika_mk: lavorare fuori dal campo. Nessuno vi morì per morte violenta o maltrattamenti. Poco dopo l’8.9.1943, le truppe tedesche di… - marika_mk : lavorare fuori dal campo. Nessuno vi morì per morte violenta o maltrattamenti. Poco dopo l’8.9.1943, le truppe ted… -