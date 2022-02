Main Event 03.02.2021 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco i risultati dell’ultima puntata di Main Event andata in scena da Cincinnati in Ohio. Lo show è stato registrato il 31 Gennaio scorso, in concomitanza con l’episodio di Raw della settimana scorsa, ed è andato in onda sul WWE Network e sulle tv internazionali a partire dal 3 febbraio 2022. Veer Mahaan batte Akira Tozawa con la Inverted Neckbraker Liv Morgan batte Doudrop con la Oblivion Leggi su zonawrestling (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco i risultati dell’ultima puntata diandata in scena da Cincinnati in Ohio. Lo show è stato registrato il 31 Gennaio scorso, in concomitanza con l’episodio di Raw della settimana scorsa, ed è andato in onda sul WWE Network e sulle tv internazionali a partire dal 3 febbraio 2022. Veer Mahaan batte Akira Tozawa con la Inverted Neckbraker Liv Morgan batte Doudrop con la Oblivion

