Si gioca troppo poco? Il calcio studia i tempi effettivi (Di domenica 6 febbraio 2022) Si tratterebbe di una rivoluzione storica, che andrebbe a intaccare la sacralità dei novanta minuti (ormai sempre di più considerando i recuperi tra primo e secondo tempo). Nel calcio si gioca troppo poco – non per numero di partite, ma per tempo trascorso con il pallone in gioco sul campo – ed ecco spuntare allora L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 6 febbraio 2022) Si tratterebbe di una rivoluzione storica, che andrebbe a intaccare la sacralità dei novanta minuti (ormai sempre di più considerando i recuperi tra primo e secondo tempo). Nelsi– non per numero di partite, ma per tempo trascorso con il pallone in gioco sul campo – ed ecco spuntare allora L'articolo

Advertising

LightmyWays : @CalcioFinanza nel calcio d'oggi è una possibilità da prendere in considerazione. Si gioca troppo e troppo poco (ma… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Si gioca troppo poco? Il calcio studia i tempi effettivi: Si tratterebbe di una rivoluzione st… - CalcioFinanza : Si gioca troppo poco durante le gare? Il calcio ora studia i tempi effettivi - davide968 : @xGemelloSaltato Basta ospitalità .. chi gioca in casa sta ne. Suo settore chi in trasferta al terzo perché queste… - r_corti : @_SimoTarantino per me l'Inter gioca troppo come il gatto con il topo -