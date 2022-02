Picerno-Monopoli oggi in tv | canale | orario e streaming girone C Serie C 2021 2022

(Di domenica 6 febbraio 2022) Grande attesa per, match delC di. Entra nel vivo il campionato e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti nella cornice del Comunale ‘Curcio’. La partita è in programma alle 17:30 di domenica 6 febbraio con le due squadre in cerca dei tre punti. La partita potrà essere seguita insulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti della competizione. SportFace.

Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone C Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaIlha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte al match contro il, allo stadio Curcio (domenica 6 ......(Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite) Foggia - Fidelis Andria (Serie C) - ELEVEN SPORTS (canale 255 satellite) Juve Stabia - Latina (Serie C) - ELEVEN SPORTS...Grande attesa per Picerno-Monopoli, match del girone C di Serie C 2021/2022. Entra nel vivo il campionato e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti nella cornice del Comunale ‘Curcio’. La ...Monopoli che, a Picerno, vorrebbe dare continuità alla vittoria di mercoledì. Idem la Virtus Francavilla, che ospita il Potenza. 06.02. 17:30 Virtus Francavilla Potenza ...