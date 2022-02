MotoGP, Test Sepang 2022 day-2: Enea Bastianini chiude in vetta con il record della pista (Di domenica 6 febbraio 2022) Enea Bastianini ha conquistato il giro veloce al termine della seconda giornata di Test pre-stagionali della MotoGP. Il tracciato di Sepang sorride al romagnolo di Gresini (Ducati) che completa l’attività in pista con il nuovo record dell’impianto malese in 1.58.131. La pioggia ha rovinato il programma delle squadre che nel finale della sessione hanno preferito non prendersi rischi. Secondo posto per l’Aprilia con lo spagnolo Aleix Espargarò, una costante per tutto il week-end. Il catalano si colloca a 26 millesimi dall’ex campione della Moto2, mentre l’iberico Jorge Martin (Ducati/Pramac) completa la Top3 a +0.112 dalla vetta. Buoni segnali da parte della Suzuki che ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)ha conquistato il giro veloce al termineseconda giornata dipre-stagionali. Il tracciato disorride al romagnolo di Gresini (Ducati) che completa l’attività incon il nuovodell’impianto malese in 1.58.131. La pioggia ha rovinato il programma delle squadre che nel finalesessione hanno preferito non prendersi rischi. Secondo posto per l’Aprilia con lo spagnolo Aleix Espargarò, una costante per tutto il week-end. Il catalano si colloca a 26 millesimi dall’ex campioneMoto2, mentre l’iberico Jorge Martin (Ducati/Pramac) completa la Top3 a +0.112 dalla. Buoni segnali da parteSuzuki che ...

