Istantanee da Sanremo 2022 | la ‘vittoria’ di Amadeus

(Di domenica 6 febbraio 2022) A volte per essere onesti è giusto essere anche semplicemente banali: questo è stato unda Brividi. Ed è quello che avevamo bisogno nel. Avevamo bisogno di questa 72esima edizione del Festival; anche con questo duo a trionfare e non altri. Il brano di Mahmood e Blanco fin dal primo ascolto è risultato straordinario: la melodiosa dissonanza delle loro voci, che si fondono perfettamente si muove in parallelo con l’evidente sintonia tra i due artisti, apparsi totalmente increduli all’atto della proclamazione. Sul palco del Teatro Ariston insieme ai vincitori, Elisa, celestiale, eterea, arrivata nella città dei fiori come favorita e come sempre delicatissima nell’accettare il risultato del televoto. E poi che dire ancora di Gianni Morandi, entusiasta della propria medaglia di bronzo, eterno ragazzo incurante degli anni che ...