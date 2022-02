Ascolti TV Digital | Sabato 5 febbraio 2022. Record anche su Raiplay per Sanremo (268 mila). On demand exploit di Irama e Grignani che battono Mahmood e Blanco ma il video più visto è dei Maneskin (Di domenica 6 febbraio 2022) Curva lineare Digital Nella giornata di ieri, Sabato 5 febbraio 2022, il programma più visto in diretta streaming è la finale del Festival di Sanremo 2022 con un ascolto medio Digitale di 268.000 device (Sanremo Start a 179k, PrimaFestival a 77k). Tra i canali generalisti Il Viaggio di Arlo su Italia1 si piazza secondo con 3.000 device collegati nel minuto medio. Grazie a Sanremo la Rai domina nel totale Tempo Speso (TTS) sul lineare nell’intera giornata con una percentuale del 63%, seguita da Mediaset Digital al 10% (che comprende le dirette del GF Vip). Il picco della seconda serata del Festival di Sanremo si è registrato all’1.47 (al momento della proclamazione) ed è pari ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 febbraio 2022) Curva lineareNella giornata di ieri,, il programma piùin diretta streaming è la finale del Festival dicon un ascolto medioe di 268.000 device (Start a 179k, PrimaFestival a 77k). Tra i canali generalisti Il Viaggio di Arlo su Italia1 si piazza secondo con 3.000 device collegati nel minuto medio. Grazie ala Rai domina nel totale Tempo Speso (TTS) sul lineare nell’intera giornata con una percentuale del 63%, seguita da Mediasetal 10% (che comprende le dirette del GF Vip). Il picco della seconda serata del Festival disi è registrato all’1.47 (al momento della proclamazione) ed è pari ...

