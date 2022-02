"A che ora ho bevuto l'ultimo gin tonic". Emma Marrone fuori controllo, la confessione: Mara Venier di sasso (Di domenica 6 febbraio 2022) Emma Marrone, dopo la partecipazione la festival, è stata ospite a Domenica In. A dieci anni dalla vittoria a Sanremo ha spiegato alla conduttrice Mara Venier di aver vissuto liberamente quest'ultima esperienza, senza un album alle spalle o un progetto particolare. "Quello del festival è un richiamo a cui non può non rispondere e l'aver avuto accanto Francesca Michielin è stato un valore aggiunto. Era l'unica ad avere una direttrice d'orchestra donna, ma per Emma non ci possono essere più distinzioni di genere", ha spiegato il quotidiano Leggo. Alla domanda di Alba Parietti sulla sua scelta di portare una donna alla direzione dell'orchestra precisa con la solita schiettezza: "Non ho portato una donna direttrice, ho portato un'artista. Dobbiamo superare queste barriere di genere, però è vero era ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022), dopo la partecipazione la festival, è stata ospite a Domenica In. A dieci anni dalla vittoria a Sanremo ha spiegato alla conduttricedi aver vissuto liberamente quest'ultima esperienza, senza un album alle spalle o un progetto particolare. "Quello del festival è un richiamo a cui non può non rispondere e l'aver avuto accanto Francesca Michielin è stato un valore aggiunto. Era l'unica ad avere una direttrice d'orchestra donna, ma pernon ci possono essere più distinzioni di genere", ha spiegato il quotidiano Leggo. Alla domanda di Alba Parietti sulla sua scelta di portare una donna alla direzione dell'orchestra precisa con la solita schiettezza: "Non ho portato una donna direttrice, ho portato un'artista. Dobbiamo superare queste barriere di genere, però è vero era ...

Advertising

trash_italiano : E ora aspettiamo il vero evento del Festival: LE RISSE DA ZIA MARA CON I GIORNALISTI CHE FANNO DOMANDE SCOMODE E GL… - borghi_claudio : Presente i vari 'fate cadere il governooo'? Adesso no. È giusto che chi ha seminato raccolga. Draghi fiuta il dis… - SanremoRai : Non aspettare che il tempo aggiusti le cose, non attendere il buon momento per agire. La vita è ora, “apri tutte l… - cotrozzi_lisa : RT @duwastedtime: Sono appena diventato #novax: rientrati da estero porto mia moglie vaccinata in Russia con Sputnik al centro vaccinale in… - ffanz123 : #CTCF Bei tempi quando il Papa si preoccupava dei film che lo tratteggiavano come una divinità (cfr. Pastor Angelic… -