Simic | “Recoba non voleva correre e si nascondeva Gattuso mangiò una lumaca viva”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Darioha concesso recentemente un’intervista per le colonne di Sportweek, pronunciandosi sulle sue esperienze in Italia tra Inter e Milan. L’ex difensore croato, attualmente imprenditore nel Paese natio, ha raccontato alcuni aneddoti interessanti: “non, sidietro gli alberi di Appiano. Lucescu mi fece uno scherzo: una volta, in allenamento, mi disse di calciare una punizione. ‘Io, mister? Sicuro?’. Accanto a me c’erano Ronaldo, Vieri e. Mi vergognavo anche a prendere il pallone in mano, gli altri ridevano tutti. Milan? Dopo Istanbul c’è sempre Atene però, e lì Ancelotti fu bravissimo. Ci disse: ‘Uscite e vincete’, stop. Gruppo grandioso: Nesta, Kaká, Maldini, poi, quante risate. Una volta Rino ...

