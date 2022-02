Uomini e Donne, scatta il bacio tra Ida Platano e Alessandro: la reazione a sorpresa di Diego Tavani (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo il bacio che c’è stato tra Ida ed Alessandro, Diego Tavani ha espresso tutto il suo disappunto. Vediamo la situazione nel dettaglio Il dating show guidato dalla solita Maria De Filippi continua ad essere sempre tra i programmi più seguiti delle reti Mediaset. Il successo del format va attribuito principalmente proprio alla conduttrice dello stesso. La moglie di Costanzo infatti, è stata in grado di allestire un tipo di trasmissione che appassiona grandi e piccini, i quali sono curiosi di conoscere l’esito delle relazioni dei vari protagonisti che si trovano nel parterre. Ida Platano (Instagram)Tra i volti principali di “Uomini e Donne” figura senz’altro quello di Gemma Galgani. La donna è stata al centro dell’attenzione anche nel corso ... Leggi su topicnews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo ilche c’è stato tra Ida edha espresso tutto il suo disappunto. Vediamo la situazione nel dettaglio Il dating show guidato dalla solita Maria De Filippi continua ad essere sempre tra i programmi più seguiti delle reti Mediaset. Il successo del format va attribuito principalmente proprio alla conduttrice dello stesso. La moglie di Costanzo infatti, è stata in grado di allestire un tipo di trasmissione che appassiona grandi e piccini, i quali sono curiosi di conoscere l’esito delle relazioni dei vari protagonisti che si trovano nel parterre. Ida(Instagram)Tra i volti principali di “” figura senz’altro quello di Gemma Galgani. La donna è stata al centro dell’attenzione anche nel corso ...

