Milan | Pioli | “Theo Hernandez è maturato e sta diventando completo”

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic? Ha una bella faccia, ha un carattere forte, con l’obiettivo di diventare grande giocatore. Ha gr… - AntoVitiello : #Pioli: “#Ibra e #Rebic non saranno disponibili domani, grande lavoro invece di #Tomori che sarà a disposizione ma… - AntoVitiello : #Pioli: “#Rebic? Purtroppo a fine settimana scorsa ha subìto un trauma alla caviglia e non è ancora guarito, speria… - 1889milan : RT @AntoVitiello: #Pioli: “#Ibra e #Rebic non saranno disponibili domani, grande lavoro invece di #Tomori che sarà a disposizione ma non pe… - infoitsport : Sky – Inter-Milan, la probabile formazione di Pioli: Kessie trequartista -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Per quanto concerne il, Stefanodovrebbe contare sul rientro di Frank Kessié, tornato dopo l'eliminazione della Costa D'Avorio dalla Coppa D'Africa. L'ivoriano dovrebbe comporre la ...'Stiamo lottando per l'altissima classifica, poi che sia Champions o altro vuol dire che siamo tornati competitivi. Contro la Juve abbiamo fatto un'ottima partita, ci è mancata un po' di qualità negli ...Per il Milan che non vuole alzare bandiera bianca per l'obiettivo ... Una scelta tattica l'ha già fatta Pioli che ha intenzione di schierare Kessie da trequartista: una mossa più conservativa su ...Ancora assenze pesanti per Stefano Pioli in casa Milan, nel derby non potrà far affidamento su Ibrahimovic e Rebic, ai box per infortunio. Lo ha confermato anche Pioli in conferenza: “Né Ibrahimovic ...