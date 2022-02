Manchester United, Cavani salta la gara col Middlesbrough e fa infuriare i tifosi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, è finito nell’occhio del ciclone dopo che ha deciso che si prenderà due giorni di riposo. Una scelta legittima, visto il recente impegno in Sudamerica con il suo Uruguay, ma non del tutto digerita dalla tifoseria. I fans dello United infatti si sono lamentati con il centravanti urugayano perchè ritenuto irrispettoso nei confronti del club per il quale gioca, che arriva a preparare la sfida di Fa Cup dopo il caso spinoso legato a Mason Greenwood. Insomma, ciò che i tifosi non tollerano non è la giornata di risposo dopo il lungo viaggio in sè, ma l’atteggiamento del numero 7. Manchester United: cosa è successo a Cavani? Il calcio inglese torna dopo una breve pausa durata. E i tantissimi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022) Edinson, attaccante del, è finito nell’occhio del ciclone dopo che ha deciso che si prenderà due giorni di riposo. Una scelta legittima, visto il recente impegno in Sudamerica con il suo Uruguay, ma non del tutto digerita dalla tifoseria. I fans delloinfatti si sono lamentati con il centravanti urugayano perchè ritenuto irrispettoso nei confronti del club per il quale gioca, che arriva a preparare la sfida di Fa Cup dopo il caso spinoso legato a Mason Greenwood. Insomma, ciò che inon tollerano non è la giornata di risposo dopo il lungo viaggio in sè, ma l’atteggiamento del numero 7.: cosa è successo a? Il calcio inglese torna dopo una breve pausa durata. E i tantissimi ...

