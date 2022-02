Giochi Olimpici di Pechino 2022: visibili su TimVision grazie ad Eurosport (Di venerdì 4 febbraio 2022) I Giochi Olimpici di Pechino 2022 saranno visibili in 4k su TimVision, grazie ad Eurosport, per tutti i clienti del servizio che sono in possesso del TimVision Box. TimVision garantisce ai fan italiani delle Olimpiadi la possibilità di vedere i Giochi Olimpici di Pechino 2022 in 4k su un canale dedicato: tutta la programmazione dei Giochi Olimpici sarà disponibile su TimVision grazie a Eurosport Player. Tutti i clienti abbonati Eurosport, in possesso del TimVision Box, avranno in esclusiva il canale in 4K che garantirà un'esperienza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 febbraio 2022) Idisarannoin 4k suad, per tutti i clienti del servizio che sono in possesso delBox.garantisce ai fan italiani delle Olimpiadi la possibilità di vedere idiin 4k su un canale dedicato: tutta la programmazione deisarà disponibile suPlayer. Tutti i clienti abbonati, in possesso delBox, avranno in esclusiva il canale in 4K che garantirà un'esperienza ...

amnestyitalia : Oggi si aprono i Giochi olimpici invernali a Pechino. Chiedi alla Cina di rispettare gli ideali olimpici e di rilas… - amnestyitalia : ? Domani cominciano i Giochi olimpici invernali a Pechino. Chiedi alla Cina di rilasciare questi cinque campioni de… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Fprime86 : RT @janniksin: Un grande bocca al lupo per le prossime settimane a tutto il @ItaliaTeam_it presente a Pechino per i Giochi Olimpici Inverna… - Reb_1997 : RT @janniksin: Un grande bocca al lupo per le prossime settimane a tutto il @ItaliaTeam_it presente a Pechino per i Giochi Olimpici Inverna… -