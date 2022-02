Atletica, Jacobs torna a Berlino e vince nei 60 metri: “Non male, non mi accontento mai” (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non male, sono abbastanza contento. Sono dispiaciuto di non aver avuto buone sensazioni in batteria, poi bene in finale. C’è tanto da lavorare, l’obiettivo raggiunto era avvicinarsi a 6.50, ora lavoriamo per la prossima. Prima della batteria un po’ di tensione c’è stata, che dire, è un enorme piacere essere il campione olimpico, cercherò di onorare questo titolo in ogni gara”. Lo ha detto Marcell Jacobs al termine della gara sui 60 metri vinta al meeting di Berlino nel giorno del suo ritorno in pista dopo Tokyo: “Prima gara, sei mesi trascorsi sono tanti. La stagione sarà lunghissima, se comincia così non potrà che migliorare. Io non mi accontento mai, cerco di lavorare su ogni dettaglio. L’obiettivo di questa prima parte di stagione è il record europeo indoor, voglio arrivare in forma ai mondiali ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non, sono abbastanza contento. Sono dispiaciuto di non aver avuto buone sensazioni in batteria, poi bene in finale. C’è tanto da lavorare, l’obiettivo raggiunto era avvicinarsi a 6.50, ora lavoriamo per la prossima. Prima della batteria un po’ di tensione c’è stata, che dire, è un enorme piacere essere il campione olimpico, cercherò di onorare questo titolo in ogni gara”. Lo ha detto Marcellal termine della gara sui 60vinta al meeting dinel giorno del suo ritorno in pista dopo Tokyo: “Prima gara, sei mesi trascorsi sono tanti. La stagione sarà lunghissima, se comincia così non potrà che migliorare. Io non mimai, cerco di lavorare su ogni dettaglio. L’obiettivo di questa prima parte di stagione è il record europeo indoor, voglio arrivare in forma ai mondiali ...

