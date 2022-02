Volta a la Comunitat Valenciana 2022 | tappa di oggi | orari 3 febbraio | percorso | programma | tv | streaming

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Seconda frazione e prima volata inper laa la, giovedì 3, inlada Bétera a Torrent di 172,1 km che, molto probabilmente, si concluderà con uno sprint di gruppo. Presenti infatti cinque GPM, ma nessuno di prima categoria e tutti posizionati nella prima parte di gara, salvo poi trovare un finale completamente pianeggiante. Andiamo a scoprire nel dettaglio ile come seguire in TV e inla corsa.DIA LAGiovedì 3Ore 13.15 –2: Bétera – ...

Advertising

Claudione_B : RT @SpazioCiclismo: Remco Evenepeol si è imposto nella prima tappa della #VCV2022 con un'azione solitaria di 5 chilometri - Claudione_B : RT @SpazioCiclismo: Battuto solo da Remco Evenepoel, Alexander Vlasov spiega di essersi trovato troppo indietro nel momento dell'attacco de… - cednfl : Saudi Tour ??????????? stage3. 0.5 u. ?? fernando gaviria EW @ 6.50 0.5 u. ?? davide ballerini EW @ 9.00 (EW 1/4 top-3)… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Remco Evenepeol si è imposto nella prima tappa della #VCV2022 con un'azione solitaria di 5 chilometri - VentaglioP : Alla #VCV2022 è subito Remco Evenepoel a far da padrone -

Ultime Notizie dalla rete : Volta Comunitat

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA LE CINQUE TAPPE AI RAGGI X Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale dellaa LaValenciana. La corsa ciclistica spagnola, giunta alla settantaduesima edizione, si appresta a vivere la seconda tappa da Bétera a Torrent per un totale di 177 chilometri. Poche le ...Il gruppo ha ovviamente gestito al meglio la situazione, non lasciando troppo margine ai fuggitivi, con Movistar e QuickStep a tirare e raggiungerli a 30 chilometri dall'arrivo. Nonostante qualche ...Seconda frazione e prima volata in programma per la Volta a la Comunitat Valenciana 2022. Oggi, giovedì 3 febbraio, in programma la tappa da Bétera a Torrent di 172,1 km che, molto probabilmente, si ...Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della Volta a La Comunitat Valenciana. La corsa ciclistica spagnola, giunta alla settantaduesima edizione, si appresta a ...