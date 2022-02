Vaccino, arrivano i risarcimenti in caso di danni: può essere il primo passo verso l’obbligo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Governo, dopo oltre un anno dall’avvio della campagna vaccinale, inizierà ad erogare i risarcimenti in caso di danni. Ma non tutti ne avranno diritto. E’ passato più di un anno dal quel fatidico Open Day con il quale si dava avvio alla campagna di vaccinazione contro il Covid, il virus che in pochi mesi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Governo, dopo oltre un anno dall’avvio della campagna vaccinale, inizierà ad erogare iindi. Ma non tutti ne avranno diritto. E’ passato più di un anno dal quel fatidico Open Day con il quale si dava avvio alla campagna di vaccinazione contro il Covid, il virus che in pochi mesi L'articolo proviene da Leggilo.org.

