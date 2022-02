Micam | per gli operatori internazionali basterà il Green pass base

Advertising

Agenparl : Dichiarazione di Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM, la manifestazione internazionale di riferimen… - MixsinPaolo : RT @gius_tificato: ho scritto «mica» in un tweet e improvvisamente mi si è sbloccato tutto il ricordo del ciclo della negazione che ha port… - gius_tificato : ho scritto «mica» in un tweet e improvvisamente mi si è sbloccato tutto il ricordo del ciclo della negazione che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Micam per

il Giornale

... Cina, Nord Europa, Medio Oriente e mercati emergenti, strategicila filiera delle calzature e del made in Italy in generale'. A poco più di un mese dalla partenza di(inizialmente previsto ...A poco più di un mese dalla partenza di, registriamo dunque una buona notiziatutta la filiera duramente provata dalla crisi pandemica che sta lentamente recuperandotornare ai valori ...Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM, la manifestazione internazionale di riferimento per il settore calzaturiero in programma a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022, ha annunciato ...A poco più di un mese dalla partenza di Micam (inizialmente previsto a febbraio e poi spostato a metà marzo insieme alle altre fiere #bettertogether) «registriamo dunque una buona notizia per tutta la ...