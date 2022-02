La città di Salerno nel libro “Le torri di Guaiferio” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le torri di Guaiferio. Salernum: strutture dello spazio antropico (pp. 176, euro 20,00) di Mario Dell’Acqua è una novità Marlin editore, la casa editrice fondata da Tommaso e Sante Avagliano, nelle librerie e store online dal 3 febbraio 2022. Scritto da un architetto, studioso e già docente di Progettazione Architettonica (Università Federico II di Napoli), “Le torri di Guaiferio” è un testo innovativo, corredato di significativi disegni e immagini, che indaga in modo approfondito sul fascino antico di Salerno. Un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio frutto di una lunga ricerca. «Una città che, nonostante le ferite del tempo, mostra, nell’aspetto contraddittorio e suggestivo, spazialità derivate da preesistenze antiche: dalla contenuta maestà delle architetture medioevali ai ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledi. Salernum: strutture dello spazio antropico (pp. 176, euro 20,00) di Mario Dell’Acqua è una novità Marlin editore, la casa editrice fondata da Tommaso e Sante Avagliano, nelle librerie e store online dal 3 febbraio 2022. Scritto da un architetto, studioso e già docente di Progettazione Architettonica (Università Federico II di Napoli), “Ledi” è un testo innovativo, corredato di significativi disegni e immagini, che indaga in modo approfondito sul fascino antico di. Un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio frutto di una lunga ricerca. «Unache, nonostante le ferite del tempo, mostra, nell’aspetto contraddittorio e suggestivo, spazialità derivate da preesistenze antiche: dalla contenuta maestà delle architetture medioevali ai ...

Advertising

salernonotizie : Covid, a Salerno città altri 77 nuovi positivi. Età media 45 anni - TheQ_continuum : @dottorbarbieri Poi li realizziamo comodamente in 48 anni come la Salerno Reggio Calabria, il ponte sullo stretto d… - ER_Notizie : Reggiana – Modena, Salerno: “Vogliamo regalare una gioia alla città”. VIDEO - ReggioPress : Reggiana – Modena, Salerno: “Vogliamo regalare una gioia alla città”. VIDEO - tvoggi : SINDACO DI SALERNO SU IERVOLINO: “E’ LA VOLTA BUONA” C’è grande attesa pe l’annunciato confronto atteso per domani… -

Ultime Notizie dalla rete : città Salerno Clima, Trapani ed Erice partecipano a bando UE sull'abbattimento delle emissioni ... PAES e PAESC, già adottati da entrambe le città con l'adesione al 'Patto dei sindaci per il clima ... Raimondo, l'Agronomo Filippo Salerno e la Geologa Eugenia Belluardo, coordinati dall'arch Gianni ...

San Biagio, il martire che protegge dal mal di gola A Lanzara, una frazione della provincia di Salerno, per esempio, è tradizione mangiare la famosa 'polpetta di San Biagio'. Nella città di Salemi, invece, si narra che nel 1542 il Santo salvò la ...

Palazzetto dello Sport, Comune sott’accusa: “Per Salerno è una vergogna non averlo” Salernonotizie.it ... PAES e PAESC, già adottati da entrambe lecon l'adesione al 'Patto dei sindaci per il clima ... Raimondo, l'Agronomo Filippoe la Geologa Eugenia Belluardo, coordinati dall'arch Gianni ...A Lanzara, una frazione della provincia di, per esempio, è tradizione mangiare la famosa 'polpetta di San Biagio'. Nelladi Salemi, invece, si narra che nel 1542 il Santo salvò la ...