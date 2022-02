Conte sfida on-line il rivale Di Maio. Bordata di Di Battista: “Il M5S s’è perso nei Palazzi” (Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ un giudizio categorico e a tratti sprezzante quello che Alessandro Di Battista esprime in un editoriale sul M5S all’indomani della catastrofica partita del Quirinale che ha messo contro Conte e Di Maio. “Al netto di conquiste purtroppo via via smantellate dal governo dell’assembramento (dalla legge anti-corruzione al super-bonus) le ragioni per le quali venne fondato il M5S sembrano essersi perse nei Palazzi romani. Il Movimento, d’altro canto, non è nato per diventare un Pd buono…”, attacca Dibba, sempre più pronto a fondare un partito scissionista aggregando l’ormai corposo esercito di dissidenti. Di Battista accusa la classe dirigente del Pd Secondo Di Battista, il M5S “nacque per rovesciare la piramide, per garantire licenza di incidere a chi pensava, come disse Mark Twain, che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ un giudizio categorico e a tratti sprezzante quello che Alessandro Diesprime in un editoriale sul M5S all’indomani della catastrofica partita del Quirinale che ha messo controe Di. “Al netto di conquiste purtroppo via via smantellate dal governo dell’assembramento (dalla legge anti-corruzione al super-bonus) le ragioni per le quali venne fondato il M5S sembrano essersi perse neiromani. Il Movimento, d’altro canto, non è nato per diventare un Pd buono…”, attacca Dibba, sempre più pronto a fondare un partito scissionista aggregando l’ormai corposo esercito di dissidenti. Diaccusa la classe dirigente del Pd Secondo Di, il M5S “nacque per rovesciare la piramide, per garantire licenza di incidere a chi pensava, come disse Mark Twain, che ...

