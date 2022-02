PRIMAVERA – Napoli-Spal 4-2 (15? Cioffi, 42? e 88? Wilke Braams, 74? e 77? Ambrosino, 79? Mercurio): finita la partita, show del Napoli! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Napoli Spal PRIMAVERA 90’+4? – Finisce la partita tra Napoli e Spal. Gli azzurrini conquistano i 3 punti con un 4-2. 90’+2? – La Spal ci prova: azione in verticale dei ferraresi, Chillemi riceve in area di rigore e calcia raso terra. Idasiak si oppone. 90? – L’arbitro concede 4 minuti di recupero. 88? – GOL DELLA Spal! 4-2! RETE DI Wilke Braams! Errore in uscita dalla difesa di Barba, che perde palla. Sfera servita in area per Wilke Braams che davanti a Idasiak non sbaglia: riaperta la partita. 87? – Reazione di nervi della Spal: azione dalla destra che si conclude con un cross per Wilke Braams, tiro ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022)90’+4? – Finisce latra. Gli azzurrini conquistano i 3 punti con un 4-2. 90’+2? – Laci prova: azione in verticale dei ferraresi, Chillemi riceve in area di rigore e calcia raso terra. Idasiak si oppone. 90? – L’arbitro concede 4 minuti di recupero. 88? – GOL DELLA! 4-2! RETE DI! Errore in uscita dalla difesa di Barba, che perde palla. Sfera servita in area perche davanti a Idasiak non sbaglia: riaperta la. 87? – Reazione di nervi della: azione dalla destra che si conclude con un cross per, tiro ...

Cinematic_RaFF0 : @antonio_gaito Da mandare subito uno o due anni in una squadra di B a farsi le ossa e poi magari lo riprendiamo a N… - ematr_86 : Campionato Primavera, Risultati Finali NAPOLI 4:2 SPAL - tuttonapoli : Ambrosino-show ed il Napoli Primavera vola: battuta anche la Spal per 4-2 - 1926_cri : Primavera. Napoli-Spal 4-2 (Cioffi, Ambrosino, Ambrosino, Mercurio). Gran talento Ambrosino e pure Vergara. - ftg_soccer : GOAL! Spal U19 in Italy PrimaVera 1 Napoli U19 4-2 Spal U19 -