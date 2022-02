N3DS Rilasciato ThirdTube v0 4 1

Leggi su gamesandconsoles

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo sviluppatore windows-server-2003 haper la gioia dei possessori NEW 3DS un nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 0.4.1.è un client YouTube che accede alla versione mobile di YouTube, analizza la parte importante dell’html scaricato e riproduce lo streaming utilizzando il decoder tratto da Video player per 3DS di Core-2-Extreme . Non esegue javascript o render html/css, quindi è significativamente più veloce di YouTube sul browser. Il nome deriva dal fatto che è il terzo client YouTube su 3DS, dopo l’app YouTube ufficiale (fuori produzione) e il nuovo browser 3DS. Caratteristiche La riproduzione video a 360p 480p potrebbe essere possibile e potrebbe essere presa in considerazione nello sviluppo futuro Supporto per livestream e video in anteprima ricerca Suggerimento video Commenti Nessuna ...