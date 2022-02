La maturità “normale” non piace. "Ma è una scelta di buonsenso: i prof. decideranno la seconda prova" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La notte prima degli esami, quest’anno, potrebbe tornare a essere quella che era, con due prove scritte, come da ordinanza del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: una maturità diversa per ciascun indirizzo di studio, predisposta dalle singole commissioni d’esame. E la cosa non piace né agli studenti, che domani scenderanno in piazza contro la decisione, né all’Associazione nazionale presidi: il presidente dell’Anp Antonello Giannelli si è augurato “un ripensamento” del ministro in direzione dell’eliminazione della seconda prova: “È chiaro che voler tornare alla normalizzazione ci vede tutti d’accordo”, ha detto Giannelli: “Negli ultimi due anni non abbiamo fatto scritti, ma il punto è che il ritorno alla normalità deve anche essere graduale. In fondo quest’anno vanno a sostenere la maturità dei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La notte prima degli esami, quest’anno, potrebbe tornare a essere quella che era, con due prove scritte, come da ordinanza del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: unadiversa per ciascun indirizzo di studio, predisposta dalle singole commissioni d’esame. E la cosa nonné agli studenti, che domani scenderanno in piazza contro la decisione, né all’Associazione nazionale presidi: il presidente dell’Anp Antonello Giannelli si è augurato “un ripensamento” del ministro in direzione dell’eliminazione della: “È chiaro che voler tornare alla normalizzazione ci vede tutti d’accordo”, ha detto Giannelli: “Negli ultimi due anni non abbiamo fatto scritti, ma il punto è che il ritorno alla normalità deve anche essere graduale. In fondo quest’anno vanno a sostenere ladei ...

Ultime Notizie dalla rete : maturità normale Maturità, tornano gli scritti: a scuola tra favorevoli e contrari La maturità torna in versione "normale" dopo 2 anni senza scritti a causa della pandemia. Una scelta , quella sull'esame di stato, che ovviamente ha diviso studenti, docenti e presidi. Non a tutti ...

La nuova maturità Coro di critiche da studenti e prof La nuova normativa per la maturità 2022 vorrebbe forse essere una speranza di ritorno alla normalità, ma non risulta per nulla confortante per noi studenti dopo un periodo che di normale non ha avuto ...

