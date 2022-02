Covid: Fornaro, 'con dl semplificazione e nessuna discriminazione' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Alla luce dell'andamento della pandemia, il Governo ha giustamente semplificato le procedure nelle scuole e non ha discriminato nessuno. La Lega deve decidere se inseguire ogni giorno la Meloni sul terreno della critica alla linea della prudenza oppure comportarsi da forza di governo responsabile". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. "Decidere restrizioni differenti tra vaccinati e non vaccinati -aggiunge- non è governare sulla base di pregiudizi, ma il suo esatto contrario, perché i dati scientifici e non altro consigliano, nell'interesse primario della salute, di avere regole e comportamenti differenti tra vaccinati e non". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Alla luce dell'andamento della pandemia, il Governo ha giustamente semplificato le procedure nelle scuole e non ha discriminato nessuno. La Lega deve decidere se inseguire ogni giorno la Meloni sul terreno della critica alla linea della prudenza oppure comportarsi da forza di governo responsabile". Lo afferma Federico, capogruppo di Leu alla Camera. "Decidere restrizioni differenti tra vaccinati e non vaccinati -aggiunge- non è governare sulla base di pregiudizi, ma il suo esatto contrario, perché i dati scientifici e non altro consigliano, nell'interesse primario della salute, di avere regole e comportamenti differenti tra vaccinati e non".

