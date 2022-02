Nuove regole quarantena, Gelmini: “Tanti studenti immunizzati, siano esentati dalla quarantena e dalla Dad” (Di martedì 1 febbraio 2022) ''Con l'altissimo numero di vaccinati che abbiamo e con una variante, la Omicron, molto contagiosa ma meno aggressiva, credo sia giusto ragionare su Nuove misure meno restrittive''. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un'intervista a 'Il Giornale'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) ''Con l'altissimo numero di vaccinati che abbiamo e con una variante, la Omicron, molto contagiosa ma meno aggressiva, credo sia giusto ragionare sumisure meno restrittive''. Così Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un'intervista a 'Il Giornale'. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - NicolaPorro : ?? Gli stipendi dei peones alla base del #Mattarellabis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuo… - Sebastianmelm : RT @ladyonorato: Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi vaccin… - livein_news : #parma: Green pass: da oggi le nuove regole -