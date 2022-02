Fiorello show: la gag sui no vax, il richiamo a Mattarella e il duetto triste (ma allegro) con Amadeus (Di martedì 1 febbraio 2022) «Il Mattarella dell'intrattenimeto italiano». Amadeus introduce così Fiorello alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Lui risponde «sono il booster... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 febbraio 2022) «Ildell'intrattenimeto italiano».introduce cosìalla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Lui risponde «sono il booster...

Advertising

Adnkronos : #Sanremo2022: Lo show tra 'microchip, poteri forti e grafene'. #Fiorello 'booster' e la gag su #vaccino: - _the_jackal : È finito il fiorello show ora torniamo ai cantanti in gara #Sanremo2022 - ilcirotano : Berrettini a Sanremo: 'Il pubblico in Australia non era quello dell'Ariston'. Poi che show con Fiorello... - - MasputPutzu : Sanremo 2022, la diretta della prima serata. Standing ovation per i Måneskin, lacrime di Damiano. Fiorello show: “S… - miciogattomicio : @OssimoroJu29ro @thisismaneskin @fcolliv Ahahahahahahah Fiorello me lo sono perso perché purtroppo sono rincasato t… -