Giorgio Chiellini: avete mai visto sua moglie? Che bomba (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Quando pensiamo ai difensori italiani ancora in attività che hanno segnato un'epoca, pensiamo anche e soprattutto a Giorgio Chiellini. Nato a Pisa nell'agosto del 1984, è il capitano della Juventus quando gioca titolare visto che indossa la stessa maglia da circa 16 anni. Un vero e proprio veterano, ora che anche Buffon è andato via. Ovviamente prima di arrivare alla Juventus, ha fatto molta gavetta. È cresciuto giocando a calcio a Livorno insieme al fratello gemello (divenuto poi suo agente). Esordisce giovanissimo tra i professionisti, in Serie C1 con la maglia del Livorno. Con la squadra toscana ha disputato quattro stagioni ed è diventato uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale nel campionato di Serie B 2003/2004, conclusosi con una storica promozione in Serie A. Nel 2004-05, vista l'ottima stagione ... Leggi su goalnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Quando pensiamo ai difensori italiani ancora in attività che hanno segnato un'epoca, pensiamo anche e soprattutto a. Nato a Pisa nell'agosto del 1984, è il capitano della Juventus quando gioca titolareche indossa la stessa maglia da circa 16 anni. Un vero e proprio veterano, ora che anche Buffon è andato via. Ovviamente prima di arrivare alla Juventus, ha fatto molta gavetta. È cresciuto giocando a calcio a Livorno insieme al fratello gemello (divenuto poi suo agente). Esordisce giovanissimo tra i professionisti, in Serie C1 con la maglia del Livorno. Con la squadra toscana ha disputato quattro stagioni ed è diventato uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale nel campionato di Serie B 2003/2004, conclusosi con una storica promozione in Serie A. Nel 2004-05, vista l'ottima stagione ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Chiellini Sassuolo, Lucca, Moro e gli altri: i neroverdi guardano al futuro. News di calciomercato La Juventus lo sta seguendo da vicino da parecchie settimane, per completare l'opera di ringiovanimento anche in difesa alle spalle dei veterani Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I bianconeri ...

Rielezione Mattarella, Chiellini: 'Un grande uomo e un esempio per tutti' Queste le parole che Giorgio Chiellini ha voluto dedicare a Sergio Mattarella dopo la sua rielezione a Presidente della Repubblica. ' Un esempio. Per tutti. Grazie ancora Presidente' aggiunge sui ...

Juve, contro il Milan Chiellini raggiunge quota 550 presenze Corriere dello Sport Salernitana, arriva anche Mikael. Tutto fatto per il brasiliano Tutto fatto per il brasiliano. Continua la campagna acquisti massiccia della Salernitana, in questo ultimo giorno di mercato invernale. La Salernitana ha chiuso anche il colpo Mikael dallo Sport Recif ...

Zakaria e Gatti alla Juve, iniziate le visite mediche VIDEO Il giocatore svizzero è arrivato al JMedical per i test di rito, poi si sposterà in sede per la firma del contratto fino al 2026. C'è anche il difensore Federico Gatti ...

