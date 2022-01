GF Vip | Antonio Medugno finge di non conoscere Soleil Sorge

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Durante la puntata del 28 gennaio del Grande Fratello Vip, ci sono stati due nuovi ingressi: Gianluca Costantino e. Quest’ultimo, in particolare, ha già iniziato a far parlare di sé a causa di un atteggiamento che non è piaciuto molto al pubblico. Il TikToker, infatti, ha fatto finta di none, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha provocato, chiamando in causa Iconize, ha negato di aver mai avuto contatti con lui. Al momento, non sappiamo se questo faccia parte di una strategia o se il concorrente voglia usare le informazioni in suo possesso contro. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,e la bugia su ...