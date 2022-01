Gazzetta | De Laurentiis proverà a chiedere uno sconto al Fulham per il riscatto di Anguissa

(Di lunedì 31 gennaio 2022) A giugno si deciderà il futuro di Frank. Il Napoli ha già un accordo per riscattarlo a 15 milioni dal, che ne detiene il cartellino. Molto probabile, scrive ladello Sport, che il presidente Deprovi aun ritocco sul prezzo finale. “Al momento le quotazioni di vedere in futuroancora in azzurro salgono. Al tempo stesso però Dead ottenere unodal club inglese rispetto a quei 15 milioni prefissati. La crisi pandemica è ancora palpabile a qualsiasi livello e dunque magari diventerà fattibile un supplemento di trattativa col, anche riguardo le modalità di pagamento. Di certo un centrocampista della qualità del camerunese, già ...

