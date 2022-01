DOMENICA IN: MARA VENIER E LORETTA GOGGI SBANCANO IL POMERIGGIO CON SUPER PICCHI (Di lunedì 31 gennaio 2022) MARA VENIER risponde ai “mai contenti” dei temi e degli ospiti con un nuovo boom di ascolti che consolida un successo che prosegue intatto, con o senza concorrenza. La puntata di DOMENICA In del 30 gennaio ha intrattenuto su Rai1 una media di 3.162.000 telespettatori con il 20,32% nelle oltre 3 ore di diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il primo picco di DOMENICA In si registra nel talk dedicato al Covid e alla campagna vaccinale con 3,4 milioni e il 20,63%. Subito dopo il record della puntata di MARA VENIER con oltre 3,5 milioni e il 22,72% nell’intervista all’immensa LORETTA GOGGI che potrebbe tornare con un progetto tutto suo su Rai1 nella prossima stagione. Incrociamo le dita! La linea di DOMENICA In non scende sotto i 3 ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 31 gennaio 2022)risponde ai “mai contenti” dei temi e degli ospiti con un nuovo boom di ascolti che consolida un successo che prosegue intatto, con o senza concorrenza. La puntata diIn del 30 gennaio ha intrattenuto su Rai1 una media di 3.162.000 telespettatori con il 20,32% nelle oltre 3 ore di diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il primo picco diIn si registra nel talk dedicato al Covid e alla campagna vaccinale con 3,4 milioni e il 20,63%. Subito dopo il record della puntata dicon oltre 3,5 milioni e il 22,72% nell’intervista all’immensache potrebbe tornare con un progetto tutto suo su Rai1 nella prossima stagione. Incrociamo le dita! La linea diIn non scende sotto i 3 ...

