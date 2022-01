Clima: nucleare sì o no? Il fact-checking dal Politecnico di Milano (Di martedì 1 febbraio 2022) È ormai certo. La Commissione europea il 2 febbraio includerà ufficialmente gas e nucleare nella “tassonomia verde”, ovvero nella classifica dei mezzi da adottare e promuovere per ridurre le emissioni inquinanti. Dopo 34 anni dal referendum che aveva detto no al nucleare nel nostro Paese, la questione si riapre. Ma l’Europa è divisa. Se sette Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione contro l’inserimento del nucleare nella tassonomia Ue (Germania, Austria, Portogallo, Spagna, Lussemburgo, Danimarca e Irlanda), molti altri Paesi (Francia, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Romania) sono favorevoli. Vi rientra anche l’Italia, sebbene non l’abbia ancora ufficializzato. Dubbi anche nella comunità scientifica (qui abbiamo sentito il parere di Antonello Pasini, fisico del ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) È ormai certo. La Commissione europea il 2 febbraio includerà ufficialmente gas enella “tassonomia verde”, ovvero nella classifica dei mezzi da adottare e promuovere per ridurre le emissioni inquinanti. Dopo 34 anni dal referendum che aveva detto no alnel nostro Paese, la questione si riapre. Ma l’Europa è divisa. Se sette Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione contro l’inserimento delnella tassonomia Ue (Germania, Austria, Portogallo, Spagna, Lussemburgo, Danimarca e Irlanda), molti altri Paesi (Francia, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Romania) sono favorevoli. Vi rientra anche l’Italia, sebbene non l’abbia ancora ufficializzato. Dubbi anche nella comunità scientifica (qui abbiamo sentito il parere di Antonello Pasini, fisico del ...

TifosoAtipico : RT @L_Capotorto: Gas e nucleare tra le fonti energetiche pulite? | via @valigiablu - akastwee : RT @L_Capotorto: Gas e nucleare tra le fonti energetiche pulite? | via @valigiablu - valigiablu : RT @L_Capotorto: Gas e nucleare tra le fonti energetiche pulite? | via @valigiablu - L_Capotorto : Gas e nucleare tra le fonti energetiche pulite? | via @valigiablu - Benedict17291 : @kirstygogan @fffitalia quando la smetterete di spingere solo sulle rinnovabili? Anche voi siete l' ostacolo per il… -