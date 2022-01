Incubo sulle piste da sci: la seggiovia va all’indietro e gli sciatori si lanciano per evitare l’impatto – Video (Di domenica 30 gennaio 2022) Ci troviamo a Pocheon, in Corea del Sud, nel Bears Town Ski Resort. Come si vede nel Video, una delle seggiovie ha avuto un guasto e ha iniziato ad andare all’indietro a velocità sostenuta, col sistema frenante fuori uso. Gli sciatori, per evitare lo schianto alla stazione di partenza, sono stati costretti a buttarsi a terra. La situazione da Incubo è durata qualche minuto. Alla fine, i tecnici sono riusciti a fermare l’impianto. Secondo i media locali, non ci sono stati feriti gravi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Ci troviamo a Pocheon, in Corea del Sud, nel Bears Town Ski Resort. Come si vede nel, una delle seggiovie ha avuto un guasto e ha iniziato ad andarea velocità sostenuta, col sistema frenante fuori uso. Gli, perlo schianto alla stazione di partenza, sono stati costretti a buttarsi a terra. La situazione daè durata qualche minuto. Alla fine, i tecnici sono riusciti a fermare l’impianto. Secondo i media locali, non ci sono stati feriti gravi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

