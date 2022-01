Cagliari, per Izzo serve una cessione: Ceppitelli piace in B (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Cagliari sta lavorando per arrivare a Izzo del Torino, ma prima serve una cessione: Ceppitelli piace in B Il Cagliari oltre alle uscite vuole aggiungere un altro tassello per la difesa. Da tempo sta seguendo Armando Izzo del Torino, ma per chiudere serve prima una cessione. In uscita potrebbe esserci Ceppitelli che piace al Parma, l’ultimo giorno di mercato potrebbe essere determinante per un domino di trasferimenti. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilsta lavorando per arrivare adel Torino, ma primaunain B Iloltre alle uscite vuole aggiungere un altro tassello per la difesa. Da tempo sta seguendo Armandodel Torino, ma per chiudereprima una. In uscita potrebbe essercicheal Parma, l’ultimo giorno di mercato potrebbe essere determinante per un domino di trasferimenti. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mercato Juventus: altri due regali per Allegri, Dybala aspetta Il Cagliari attende l'offerta giusta per lasciarlo andare. Il club sardo valuta i l suo cartellino 15/18 milioni di euro e non vorrebbe nessuna contropartita tecnica all'interno della trattativa. ...

Cagliari, accordo per risoluzione del contratto con Oliva Ansa Il Messaggero - Roma su Nandez Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Occasione Nandez per la Roma: Pinto ha il via libera sulla stella del Cagliari".

Mercato Juventus: altri due regali per Allegri, Dybala aspetta Dopo Vlahovic, in arrivo anche Zakaria e Nandez. Ai saluti Kulusevski e Bentancur. Poi sarà il turno della Joya, sospeso tra rinnovo e addio.

