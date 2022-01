Amalia Ercoli - Finzi | È sicuro | vi porteremo su Marte Il problema sarà tornare indietro

(Di domenica 30 gennaio 2022) Prima donna ingegnere aeronautico in Italia, consulente della Nasa, laurea da Guinness: "Studio lo spazio e credo in Dio. Ho visto le stelle piangere" di VIVIANA PONCHIA

Prima donna ingegnere aeronautico in Italia, consulente della Nasa, laurea da Guinness: "Studio lo spazio e credo in Dio. Ho visto le stelle piangere" di VIVIANA PONCHIAL'uomo approderà su Marte a partire dal 2035: il pronostico giunge direttamente da chi conosce l'universo e il livello di avanzamento dell'ingegneria aerospaziale. Si tratta di- Finzi, ingegnere e consulente della NASA , che compirà 85 anni il prossimo 20 aprile e che, nella sua carriera, ha dovuto scontrarsi con pregiudizi ardui da eradicare: 'Dicevano che ...L'uomo approderà su Marte dal 2035: lo prevede Amalia Ercoli-Finzi, consulente NASA, che pronostica tuttavia difficoltà nel viaggio di ritorno ...Ingegnere, consulente della Nasa, laurea da Guinness. "Studio lo spazio e credo in Dio. Ho visto le stelle piangere" ...