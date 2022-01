Volley maschile, Superlega 2021/2022: Verona batte Cisterna in quattro set (Di sabato 29 gennaio 2022) Tre punti importantissimi quelli conquistati dal Verona Volley, che nel match di recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile ha superato in quattro set il Top Volley Cisterna (25-23, 20-25, 23-25, 21-25). Vittoria in rimonta per gli ospiti che, dopo essere stati sotto di un set, recuperano alla grande portandosi a casa i restanti tre parziali. IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Tanto equilibrio nella prima parte del primo set fino all’11-11, quando Verona, con quattro attacchi vincenti consecutivi, ha allungato sull’11-15. Ma la ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Tre punti importantissimi quelli conquistati dal, che nel match di recupero della terza giornata di ritorno del campionato didiha superato inset il Top(25-23, 20-25, 23-25, 21-25). Vittoria in rimonta per gli ospiti che, dopo essere stati sotto di un set, recuperano alla grande portandosi a casa i restanti tre parziali. IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Tanto equilibrio nella prima parte del primo set fino all’11-11, quando, conattacchi vincenti consecutivi, ha allungato sull’11-15. Ma la ...

