Sanremo 2022: date, programma, cantanti, conduttore, presentatrici (Di sabato 29 gennaio 2022) Ormai è conto alla rovescia partito per il Festival di Sanremo 2022. Mancano appena tre giorni al debutto della kermesse che giunge quest'anno alla 72esima edizione. Il Festival partirà infatti martedì 1° febbraio, per concludersi sabato 5 febbraio con l'attesissima finale. Ma andiamo a scoprire, giorno per giorno, qual è il 'menù' di questo Sanremo 2022. IL programma Martedì 1 febbraio: la prima serata sarà dedicata alle esibizioni dei 25 cantanti in gara. Voto delle 3 giurie specializzate Mercoledì 2 febbraio: la seconda serata sarà dedicata alle esibizioni dei 25 cantanti in gara. Voto delle 3 giurie specializzate Giovedì 3 febbraio: la terza serata sarà dedicata alle esibizioni dei 25 cantanti in gara. Entrano in scena Televoto e Giuria Demoscopica

