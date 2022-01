Mercato Milan: da Botman a Sanches, passando per i rinnovi | PM (Di sabato 29 gennaio 2022) Il nostro Stefano Bressi ci parla delle ultime di Mercato del Milan: accordo per Sven Botman, olandese classe 2000, per giugno e contatti per Renato Sanches, portoghese del 1999, col LOSC. Uscite e rinnovi in corso. Ecco la video news. Leggi su pianetamilan (Di sabato 29 gennaio 2022) Il nostro Stefano Bressi ci parla delle ultime didel: accordo per Sven, olandese classe 2000, per giugno e contatti per Renato, portoghese del 1999, col LOSC. Uscite ein corso. Ecco la video news.

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Juventus ancora sul mercato: in arrivo Zakaria, Kulusevski e Bentancur nel mirino del Tottenham ...30 Cagliari - Fiorentina 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 4 - 1 15:00 Spezia - Sampdoria 1 - 0 15:00 Torino - Sassuolo 1 - 1 18:00 Empoli - Roma 2 - 4 20:45 Milan - Juventus 0 - 0 CALCIO - PREMIER ...

Faivre verso il Lione, è stato obiettivo del Milan Romain Favre è ormai a un passo dal Lione , che verserà al Brest 18 milioni di euro, bonus compresi. Il trequartista francese era un obiettivo del Milan nella scorsa finestra di mercato. Non è sceso in campo ieri in Coppa di Francia contro il Nantes e firmerà con il Lione un contratto fino al 2027. Il Monaco , che vanta il 20 per cento sulla ...

Mercato Milan, difensore e trequartista per l’estate: i nomi Pianeta Milan La Fiorentina anticipa il Milan, accordo vicino per il giocatore! La dirigenza rossonera da tempo seguiva l’attaccante argentino classe 2001, considerato uno dei più promettenti giovani al mondo. La Fiorentina, infatti, avrebbe trovato un principio di accordo con l’ ...

Donadoni: "Milan, stare al palo sul mercato dà fastidio, ma il club va per la sua strada" Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del mercato delle big e di quello rossonero: "Stare al palo e vedere giocatori del ...

