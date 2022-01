Malagò: “Felici di avere ancora Mattarella come primo tifoso” (Di sabato 29 gennaio 2022) “A nome personale e del Comitato Olimpico Nazionale, interpretando i sentimenti dell’intero sport italiano, rivolgo i più sinceri e affettuosi complimenti al Presidente Sergio Mattarella per la rielezione alla guida del Paese”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è complimentato così con Sergio Mattarella dopo la sua conferma come presidente della Repubblica. “Nelle scorse settimane avevo pubblicamente sottolineato che sarebbe stato difficile immaginare un Capo dello Stato più vicino al nostro mondo di quanto lo sia stato lui, e per questo accogliamo la sua conferma con grande Felicità, ricordando il sostegno che ha sempre manifestato nei confronti del movimento sportivo, insieme alla sensibilità e all’incoraggiamento, discreto ma costante, riservato alle campionesse e ai campioni che fanno ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) “A nome personale e del Comitato Olimpico Nazionale, interpretando i sentimenti dell’intero sport italiano, rivolgo i più sinceri e affettuosi complimenti al Presidente Sergioper la rielezione alla guida del Paese”. Il presidente del Coni, Giovanni, si è complimentato così con Sergiodopo la sua confermapresidente della Repubblica. “Nelle scorse settimane avevo pubblicamente sottolineato che sarebbe stato difficile immaginare un Capo dello Stato più vicino al nostro mondo di quanto lo sia stato lui, e per questo accogliamo la sua conferma con grandetà, ricordando il sostegno che ha sempre manifestato nei confronti del movimento sportivo, insieme alla sensibilità e all’incoraggiamento, discreto ma costante, riservato alle campionesse e ai campioni che fanno ...

