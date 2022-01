LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: iniziano le qualifiche, gruppo A in pista (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. La sessione, come accaduto ieri, si definirà negli ultimi minuti. 13.40 Bandiera verde! Si parte, i primi quattro passano in ‘Q2’. 13.38 Occhi puntati su Nick De Vries (Mercedes). Il leader del Mondiale, come da regolamento, sarà nel primo gruppo insieme ai ‘numeri dispari’ della classifica generale (3-5-7-9-11-13-15-17-19-21). 13.36 Rowland, Truvey, Buemi, Sette Camara, Lotterer, Wehrlein, Askew, Cassidy, De Vries, Di Grassi e Dennis sono pronti per scendere in pista con la prima sessione. 13.33 Due gruppi si sfidano in pista. I migliori quattro di ogni sessione passano ai ‘quarti di finale’, l’inedita fase ad eliminazione DIRETTA. Si passerà poi alle semifinali ed al duello per la ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. La sessione, come accaduto ieri, si definirà negli ultimi minuti. 13.40 Bandiera verde! Si parte, i primi quattro passano in ‘Q2’. 13.38 Occhi puntati su Nick De Vries (Mercedes). Il leader del Mondiale, come da regolamento, sarà nel primoinsieme ai ‘numeri dispari’ della classifica generale (3-5-7-9-11-13-15-17-19-21). 13.36 Rowland, Truvey, Buemi, Sette Camara, Lotterer, Wehrlein, Askew, Cassidy, De Vries, Di Grassi e Dennis sono pronti per scendere incon la prima sessione. 13.33 Due gruppi si sfidano in. I migliori quattro di ogni sessione passano ai ‘quarti di finale’, l’inedita fase ad eliminazione. Si passerà poi alle semifinali ed al duello per la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti le qualifiche - #Formula #E-Prix #Diriyah #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: qualifiche e gara-2 nuova occasione per Giovinazzi - #Formula #E-Pr… - infoitsport : LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Mercedes domina la scena. Vittoria per De Vries - infoitsport : LIVE - Formula E, E-Prix Diriyah 2022: le qualifiche in DIRETTA - infoitsport : LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: si parte! Scatta la stagione -