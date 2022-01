Gf Vip | la soluzione drastica per “estorcere” la verità ad Alex Belli

(Di sabato 29 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip, per “” laall’attoresi ricorre ad una. L’ultima trovata sul web è da non credere Inutile girarci attorno, che piaccia o meno, questa edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata soprattutto per, assoluto protagonista del triangolo amoroso con la moglie Delia Duran e con Soleil Stasi, conosciuta all’interno della Casa. Infatti,

Advertising

MockDe : L’indagine sulla #somministrazionedicortesia per i vip che vedeva coinvolto un medico romano è poi approdata ad una… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip soluzione

YouMovies

... che su invito di Reinhard Heydrich si riunirono per definire la cosiddetta 'finale della ... FIDARSI E' BENE, INNAMORARSI E' MEGLIO - 2 PARTE 21:40 - GRANDE FRATELLO18:00 - AMICI DI ......privata sul mare che raccoglie in soli 34 metri di lunghezza l'anima più glam dellaOasis ... Il Lower Deck è dedicato agli ospiti, con due cabinee due twin. Le aree di servizio e dell'...Gf Vip, per "estorcere" la verità all'attore Alex Belli si ricorre ad una soluzione drastica. L'ultima trovata sul web è da non credere ...Il successo del reality permette a Canale 5 di sperimentare e variare. Stando ai piani dell’azienda, dal 10 febbraio il GF Vip sfiderà Doc al giovedì sera per lasciare spazio a “Fosca”, la fiction di ...