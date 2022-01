Formula E: la classifica piloti aggiornata dopo gara-2 E-Prix Diriyah 2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) La classifica piloti del mondiale di Formula E aggiornata dopo gara-2 dell’E-Prix di Diriyah 2022. Il secondo appuntamento del mondiale ha visto vincere Mortara, davanti a Frijns e al compagno di Scuderia Di Grassi. Giornata negativa per De Vries, che ha chiuso decimo dopo un contatto con Vergne e scende in seconda posizione, rimanendo però davanti al compagno/rivale Vandoorne, protagonista di un’ottima rimonta, dalla 12esima alla settima posizione. CRONACA E ORDINE DI ARRIVO classifica piloti aggiornata Mortara 33 De Vries 29 Vandoorne 28 Di Grassi 25 Dennis 25 Frijns 18 Lotterer 12 Bird 12 Vergne 12 Cassidy 7 Rowland 4 Wehrlein 2 Askew 2 Evans 1 Guenther 0 Da ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ladel mondiale di-2 dell’E-di. Il secondo appuntamento del mondiale ha visto vincere Mortara, davanti a Frijns e al compagno di Scuderia Di Grassi. Giornata negativa per De Vries, che ha chiuso decimoun contatto con Vergne e scende in seconda posizione, rimanendo però davanti al compagno/rivale Vandoorne, protagonista di un’ottima rimonta, dalla 12esima alla settima posizione. CRONACA E ORDINE DI ARRIVOMortara 33 De Vries 29 Vandoorne 28 Di Grassi 25 Dennis 25 Frijns 18 Lotterer 12 Bird 12 Vergne 12 Cassidy 7 Rowland 4 Wehrlein 2 Askew 2 Evans 1 Guenther 0 Da ...

