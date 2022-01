Dall’Inghilterra | la Juventus punta un big dell’Arsenal!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 gennaio 2022) Vlahovic non basta, la Juve è scatenata sul mercato: vista la possibile partenza di Morata la dirigenza sta già preparando un altro colpo in attacco. Come riportato da The Guardian, i bianconeri avrebbero chiesto all’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang in prestito fino al termine della stagione. Pierre-Emerick Aubameyan, Arsenal Il 32enne del Gabon è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari a metà dicembre, per questo oggi vive praticamente da separato in casa. Come riporta Raisport ad insediare laci sarebbe il Barcellona: i blaugrana potrebbero mollare la pista Morata perre tutto sull’attaccante dell’Arsenal. Simone Borghi