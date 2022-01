Morto bimbo di 4 mesi di Benevento in ospedale per un trauma cranico: la Procura apre un’inchiesta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta il bimbo di soli 4 mesi che era ricoverato in ospedale a Napoli: si era presentato con un trauma cranico e anche per questo dopo il decesso sono scattate subito le indagini della Procura. Il bambino era già stato ricoverato nelle scorse settimane, i genitori non avrebbero saputo spiegare l’origine del trauma che gli è costato la vita. Morto al Santobono di Napoli il bimbo di 4 mesi con trauma cranico La vicenda è emersa nella giornata di ieri: un bimbo di 4 mesi di Benevento era stato ricoverato nel nosocomio napoletano, trasportato con urgenza in elicottero dal pronto soccorso del San Pio di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta ildi soli 4che era ricoverato ina Napoli: si era presentato con une anche per questo dopo il decesso sono scattate subito le indagini della. Il bambino era già stato ricoverato nelle scorse settimane, i genitori non avrebbero saputo spiegare l’origine delche gli è costato la vita.al Santobono di Napoli ildi 4conLa vicenda è emersa nella giornata di ieri: undi 4diera stato ricoverato nel nosocomio napoletano, trasportato con urgenza in elicottero dal pronto soccorso del San Pio di ...

