LIVE Sci alpino, Seconda Prova Garmisch 2022 in DIRETTA: comanda Cornelia Huetter, non parte Federica Brignone (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Christina Scheyer non va oltre la settima posizione a 62 centesimi da Huetter. Pronta a partire l’ennesima austriaca: Mirjam Puchner. 11.54 Nadia Delago vola in avvio con 5 centesimi di vantaggio, diventano 21 di ritardo, quindi al terzo rilevamento 74. Conclude decima a 1.03. Al via l’austriaca Christina Scheyer. 11.52 Jasmine Flury procede sugli stessi tempi di Huetter, arriva con soli 16 centesimi al terzo rilevamento, quindi taglia il traguardo con il terzo tempo a 27 centesimi! Con il numero 15 ecco Nadia Delago. 11.51 Ramona Siebenhofer vola sin dall’avvio con 27 centesimi di vantaggio che diventano 49, quindi lascia un secondo e mezzo nel tratto misto. Finisce ottava a 93 centesimi. Al cancelletto la svizzera Jasmine Flury. 11.50 Nicol Delago è la migliore nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 Christina Scheyer non va oltre la settima posizione a 62 centesimi da. Pronta a partire l’ennesima austriaca: Mirjam Puchner. 11.54 Nadia Delago vola in avvio con 5 centesimi di vantaggio, diventano 21 di ritardo, quindi al terzo rilevamento 74. Conclude decima a 1.03. Al via l’austriaca Christina Scheyer. 11.52 Jasmine Flury procede sugli stessi tempi di, arriva con soli 16 centesimi al terzo rilevamento, quindi taglia il traguardo con il terzo tempo a 27 centesimi! Con il numero 15 ecco Nadia Delago. 11.51 Ramona Siebenhofer vola sin dall’avvio con 27 centesimi di vantaggio che diventano 49, quindi lascia un secondo e mezzo nel tratto misto. Finisce ottava a 93 centesimi. Al cancelletto la svizzera Jasmine Flury. 11.50 Nicol Delago è la migliore nel ...

