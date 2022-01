Delia e Soleil reagiscono al tweet di Alex Belli (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip, si è tornato a parlare del triangolo tra Alex, Delia e Soleil. Come hanno reagito le due al tweet dell'attore. Gf Vip, la reazione di Delia e Soleil al tweet di Alex Belli su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip, si è tornato a parlare del triangolo tra. Come hanno reagito le due aldell'attore. Gf Vip, la reazione dialdisu Donne Magazine.

Advertising

GrandeFratello : A chi sarebbe disposto a rinunciare Alex? Probabilmente né a Delia né a Soleil... #GFVIP - Elisa60388018 : RT @Jasmin90s: Quando non sai chi scegliere tra Soleil e delia e allora te le prendi entrambe ???? #GFvip #JERU #jessvip - Sofiapecuni01 : RT @AzdoraL: Alex questa sera ha dichiarato che con Soleil ha trovato qualcosa che non troverà più. Si è reso conto che con Delia è solo li… - ThomasViva6 : RT @fabriburatti: NATHALY HA SMASCHERATO : - Valeria ? - Carmen ? - Soleil ? - Delia ? - Barù ? - Katia ? - Manila ? - Giucas ? FOTT… - https_elly_ : RT @bagnotrash: 'se dovessi rinunciare ad una delle due a chi rinunci?' 'rinuncerei a soleil per i progetti di vita con delia e rinuncerei… -